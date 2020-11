Nato: domani Stoltenberg ospita vertice gioventù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 9 novembre, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ospiterà il vertice della gioventù della Nato 2030, per garantire che la Nato incorpori le opinioni dei giovani sulla sicurezza e la pace nella sua riflessione sul futuro dell'Alleanza. Lo si apprende dall'Alleanza. Organizzato in collaborazione con la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il vertice della gioventù della Nato 2030 mira a riunire cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni dei Paesi alleati e dei Paesi partner per una conversazione online con Stoltenberg e una serie di dibattiti interattivi incentrati su mantenere la Nato forte militarmente, sul renderla più forte politicamente e sull'adottare un approccio più globale. Durante l'evento, il segretario generale annuncerà l'istituzione del gruppo dei giovani leader della Nato 2030 (il Nato 2030 Young Leaders Group), un gruppo di 14 leader emergenti provenienti da tutta l'Alleanza che gli forniranno input per le sue raccomandazioni per la Nato 2030. Il vertice della gioventù della Nato 2030 fa parte dell'iniziativa del segretario generale, chiamata appunto Nato 2030, per assicurarsi che l'Alleanza rimanga pronta ad affrontare le sfide di domani e mantenere i suoi cittadini al sicuro nel prossimo decennio e oltre. (Beb)