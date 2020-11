Infrastruttura: l'Egitto prepara progetto ferrovie da Matrouh a Bengasi in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è pronto a costruire una ferrovia che colleghi Marsa Matrouh con Bengasi in Libia. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti egiziano, il tenente generale Kamel al Wazir, in una conferenza stampa televisiva. "Stiamo progettando di costruire una serie di reti ferroviarie che colleghino Marsa Matrouh a Gargoub, un'altra per collegare Marsa Matrouh con Siwa e estendere la linea ferroviaria Matrouh / Saloum fino a Bengasi in Libia", ha detto al Wazir. (Cae)