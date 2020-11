Roma: Salvini, telecamere anti-spaccio fuori dalle scuole sono merito della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Raggi annuncia telecamere anti-spaccio fuori da 30 scuole di Roma: "ci è riuscita grazie all'operazione 'scuole sicure' lanciata dalla Lega quando era al governo". Lo dichiara in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. "Nessuna tolleranza per chi vende droga, soprattutto ai nostri figli: grazie al cielo, Pd e M5s non sono riusciti a smontare anche questa iniziativa come hanno fatto con i decreti sicurezza e con Quota100. La Lega è pronta ad amministrare la città di Roma", conclude Salvini. (Com)