- "30 anni di curriculum non si possono cancellare per un video sbagliato e rubato". Lo ha detto detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3 in merito al neocommissario alla Sanità calabrese Giuseppe Zuccatelli. Il video è "del tutto inappropriato", ha aggiunto Speranza, il commissario "si è scusato", peraltro le sue parole fanno riferimento "alla prima fase epidemia". (Rin)