Difesa: Turchia, da domani al via fiera Saha Expo

- Prenderà il via virtualmente domani, 9 novembre, la più grande fiera della difesa della Turchia, Saha Expo. Lo rende noto oggi l'agenzia di stampa turca "Anadolu". Organizzato dalla Saha Istanbul Defense and Aerospace Cluster Association, l'evento virtuale 3D si terrà utilizzando XperEXPO, un'applicazione sviluppata dalla società tecnologica turca Bites, un'affiliata della principale azienda della difesa turca Aselsan. Secondo gli organizzatori, sarà la prima fiera mondiale della difesa virtuale in 3D. La prima settimana dell'evento di cinque mesi - tra il 9 novembre 2020 e il 9 aprile 2021 - ospiterà videoconferenze con 300 partecipanti. Durante l'evento saranno esposti diversi mezzi militari, tra cui i veicoli aerei da combattimento senza pilota Akinci e TB2 (Ucav) e l'elicottero Atak. Nell'ambito dell'evento, aziende e funzionari di diversi paesi terranno incontri B2B. (Tua)