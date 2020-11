Speranza: "Distribuzione massiva del vaccino a fine marzo 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso di "Mezz’ora in più" su Rai3 ha chiarito che "la distribuzione massiva arriverà alla fine del primo trimestre del 2021. Le quantità di vaccino che arriveranno prima, intorno alle prime settimane del prossimo anno, potranno essere distribuite in forma molto limitata".Per il contenimento dell’epidemia "il comportamento delle persone può cambiare le cose ma io vedo una consapevolezza che non è all’altezza del momento che stiamo vivendo. Ciò che fa la differenza è il comportamento individuale". E’ necessario, ha aggiunto, "che fra le persone torni lo spirito di consapevolezza di marzo" perché "le difficoltà ci sono in tutti i territori e se non invertiamo la curva i nostri servizi sanitari andranno in crisi".Fornire dati falsi sulla pandemia da parte delle Regioni "sarebbe un reato molto grave e credo che le Regioni debbano dare dati corretti" ha precisato.In merito al neocommissario alla Sanità calabrese Giuseppe Zuccatelli, ha detto "30 anni di curriculum non si possono cancellare per un video sbagliato e rubato". Il video è "del tutto inappropriato", ha aggiunto Speranza, il commissario "si è scusato", peraltro le sue parole fanno riferimento "alla prima fase epidemia".Auspichiamo "che con questa nuova guida" degli Stati Uniti d’America "si possa rivedere la scelta di uscire dall’Oms decisa dalla precedente amministrazione americana", ha detto ancora. Secondo Speranza "l’Oms va rilanciata e serve un’organizzazione più forte e senza gli Stati Uniti sarebbe invece molto più debole. Auspichiamo si possa aprire una stagione di discontinuità anche da questo punto di vista", ha aggiunto commentando le recenti elezioni americane. Anche perchè "l'Oms non può essere terreno di scontro", ha concluso. (Rin)