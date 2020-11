Elezioni Usa: Trump torna a chiedere verifiche, paese ha storia di problemi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a denunciare irregolarità nelle operazioni di spoglio delle schede per le elezioni presidenziali. In una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter, Trump ha parlato di una serie di "dichiarazioni giurate" che preludono a possibili frodi, evento non nuovo rispetto alla "storia" dei problemi elettorali sperimentata nel paese. Il presidente ha insistito sulla necessità di verificare i sistemi di autenticazione, "perché se ci fosse un problema (...) danneggerebbe seriamente l'intera elezione". Quello che "mi preoccupa è che abbiamo avuto oltre cento milioni di voti per corrispondenza" ha aggiunto Trump, rimandando ai casi di Filadelfia e di Detroit, città che - "per dirla con un eufemismo" - ha una lunga serie di problemi elettorali. (Nys)