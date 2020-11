Elezioni Usa: Zingaretti, congratulazioni a Harris, invita bambini e bambine a sognare in grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella storia il vicepresidente degli Stati Uniti d’America sarà una donna: Kamala Harris. Una donna di origini afroamericane e indiane. Lo ricorda su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti che rilancia le parole della neovicepresidente. "'Mia madre aveva l’abitudine di dirmi: Kamala, potresti essere la prima a fare molte cose. Assicurati di non essere l’ultima'. Tempo fa Kamala Harris ha ricordato questo aneddoto e, ora che ha raggiunto un altro traguardo così prestigioso, in un passaggio del discorso di stanotte si è rivolta proprio ai bambini e alle bambine. Li ha esortati a sognare in grande, ad avere ambizione indipendentemente dal proprio sesso, cosi come hanno saputo fare tante donne che lottando per i diritti e l’uguaglianza nel corso degli anni hanno permesso questo momento. 'Mentre posso essere la prima in questo ruolo, non sarò l’ultima. Perché ogni piccola bambina che sta guardando stasera vede che questo è il Paese delle possibilità'. Congratulazioni alla vicepresidente Kamala Harris", conclude Zingaretti. (Rin)