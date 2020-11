Roma: assessore Infrastrutture, per sicurezza scuole anche più presenza polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e prefettura per contrastare lo spaccio nelle scuole prevede anche il rafforzamento della presenza del personale di polizia locale in prossimità degli istituti. Lo scrive su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. "La sicurezza nelle scuole è un obiettivo che stiamo portando avanti anche in virtù di un protocollo di intesa 'scuole sicure' firmato tra la Prefettura e Roma Capitale nel 2018, per controllare eventuali fenomeni di spaccio nelle scuole -sostiene Meleo -. Nel solco di questo protocollo, abbiamo iniziato le installazioni di 42 telecamere di sorveglianza complessivamente su 30 istituti di istruzione secondaria su tutti i Municipi della città. In particolare, abbiamo montato 2 impianti per ogni Municipio, scelte sulla base delle maggiori criticità emerse negli anni scorsi sul tema dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le telecamere - continua l'assessora -, collegate al sala sistema Roma, controlleranno il perimetro esterno degli istituti a 360 gradi. Le immagini saranno immagazzinate ed analizzate dagli agenti di Polizia Locale, prima di essere girate agli inquirenti all'occorrenza. Il protocollo prevede, anche, il rafforzamento della presenza del personale di polizia locale in prossimità degli istituti scolastici - sottolinea -, la realizzazione di campagne educative e formative per potenziare le analoghe attività svolte dalla Questura presso le scuole di Roma e Provincia. Terminato questo appalto, con l’installazione di tutte le telecamere prevista entro la fine dell’anno, potremo occuparci degli impianti antintrusione nelle scuole. È in corso, attualmente, la gara con un valore di oltre 2 milioni di euro che ci consentirà di mettere al sicuro gli stabili e il materiale riservato alla didattica prevenendo furti e atti vandalici che, purtroppo, si verificano nelle strutture scolastiche di Roma Capitale", conclude Meleo.(Rer)