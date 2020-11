Covid: Speranza, comportamento persone fondamentale per abbassare curva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il contenimento dell’epidemia "il comportamento delle persone può cambiare le cose ma io vedo una consapevolezza che non è all’altezza del momento che stiamo vivendo. Ciò che fa la differenza è il comportamento individuale". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso di "Mezz’ora in più" su Rai3. E’ necessario, ha aggiunto, "che fra le persone torni lo spirito di consapevolezza di marzo" perché "le difficoltà ci sono in tutti i territori e se non invertiamo la curva i nostri servizi sanitari andranno in crisi". (Rin)