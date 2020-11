Covid: Asl Latina, 231 nuovi positivi e 3 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla giornata di ieri, la Asl di Latina registra 231 nuovi casi positivi al Covid-19, distribuiti nei Comuni di Aprilia (48), di Cisterna di Latina (7), di Cori (2), di Fondi (23), di Formia (5), di Gaeta (7), di Itri (4), di Latina (71), di Lenola (1), di Minturno (6), di Monte San Biagio (2), di Pontinia (2), di Priverno (4), di Roccsecca dei Volsci (1), di Sabaudia (6), di San Felice Circeo (3), di Santi Cosma e Damiano (6), di Sermoneta (3), di Sezze (10), di Sonnino (3), di Spigno Saturnia (3), di Terracina (13) e di Ventotene (1). Inoltre, la Asl di Latina registra anche il decesso di 3 pazienti, di cui uno residente nel Comune di Cori, un altro residente fuori provincia ma domiciliato nel Comune di Priverno e un residente in provincia di Roma. Attualmente risultano 3.825 casi positivi, di cui 3.634 in isolamento domiciliare. Mentre, in totale sono 1.185 i guariti e 73 i morti. (Com)