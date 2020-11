Spagna: ministro Inclusione, cassa integrazione "selettiva" per proteggere i più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna l'economia sta rispondendo in modo duplice con settori fermi dall'estate (catene alberghiere, agenzia e viaggio, aziende di trasporto e locali della vita notturna) ed altri che si stanno riprendendo. In questo senso, se la cassa integrazione straordinaria (Erte) non fosse stata "ben progettata", i risultati negativi avrebbero dovuto riflettersi già in ottobre in un problema di disoccupazione "che non si è verificato". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" il ministro dell'Inclusione e della Sicurezza, Jose Luis Escriva, aggiungendo che il governo, a causa delle restrizioni di bilancio, deve essere il più "chirurgico" possibile per proteggere, in particolar modo, i comparti produttivi più colpiti. "Se non agiamo in questo modo, potremmo diluire ulteriormente lo sforzo tra i diversi settori e finiremmo per non essere abbastanza forti da proteggere coloro che ne hanno bisogno". Il ministro ha spiegato che l'esecutivo ha lanciato un programma di protezione sociale fino a gennaio e fino ad allora "sarà valutata la situazione con i dati" per poi stabilire le decisioni da prendere. (segue) (Spm)