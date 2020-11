Spagna: ministro Inclusione, cassa integrazione "selettiva" per proteggere i più colpiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle parole del governatore della Banca centrale, Pablo Hernandez de Coos, che nei giorni scorsi ha definito il progetto di bilancio approvato dal governo come "ottimista" criticando, inoltre, l'aumento dello 0,9 per cento degli stipendi e delle pensioni dei dipendenti pubblici, Escriva ha risposto che il mantenimento del loro potere d'acquisto "è un meccanismo perfettamente normale al momento" la cui "sostenibilità potrà essere garantita". In Spagna si spende il 12 per cento del Pil in pensioni, leggermente al di sotto della media europea, e a lungo termine (25 anni), "garantendo il potere d'acquisto delle pensioni, questa spesa aumenterà di tre o quattro punti", ha evidenziato Escriva. Riguardo all'innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni, secondo il ministro con "l'aumento dell'aspettativa e della qualità della vita e il cambiamento delle condizioni di lavoro ci saranno più persone che vorranno lavorare volontariamente per più anni". Escriva ha poi sottolineato come lo scoppio della pandemia del coronavirus abbia costretto l'esecutivo a progettare le decisioni con pochissime informazioni in un contesto senza precedenti "facendo cambiare tutte le priorità" che aveva stabilito per la legislatura. (Spm)