Milano: De Corato, in via Susi stabile occupato da una settimana nonostante lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, dichiara in una nota: "Nonostante il lockdown, da ben una settimana va avanti l'occupazione abusiva dell'ex stabilimento di via Siusi da parte di un gruppo di clandestini. È inaccettabile che, mentre i cittadini che abitano nella zona e sono esasperati dalla situazione sono costretti in casa per rispettare le regole della 'zona rossa', ai clandestini è concesso tutto. Persino di continuare a occupare uno stabile, trasformandolo in un dormitorio abusivo dove le regole anti-contagio non possono di certo essere rispettate. Le autorità sanno dell'occupazione fin dal primo momento, quindi ormai da una settimana. Perché non intervengono? Tutto ciò accade grazie allo pseudo comitato "Ci Siamo Rete solidale" che, sostenendo di voler aiutare famiglie in difficoltà, incoraggia l'occupazione abusiva degli spazi privati. In piena emergenza Covid e lockdown tutto questo è ancora più grave. Soprattutto se il sindaco Sala chiede ai cittadini di rispettare le regole e di resistere. Per chi valgono le restrizioni? Solo per gli italiani?". "Mi auguro che le forze dell'ordine sgomberino subito l'ex fabbrica come è stato fatto per lo stabile di Via dei Mille 40. Ogni occupazione è uno schiaffo a chi rispetta la legge, a chi aspetta una casa da anni, a chi gode della sanità pubblica perché parte attiva e riconosciuta della nostra società e, in questo caso, - conclude De Corato- anche a chi nel nostro Paese ci è venuto regolarmente e si è integrato".(Com)