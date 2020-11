Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev incontra ministri di Esteri e Difesa turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev ha incontrato oggi i ministri degli Esteri e della Difesa turchi, rispettivamente Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar, dopo l’annunciata conquista della città strategica di Shuscha, nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. È quanto riferito in una nota dalla presidenza di Baku. La conquista di Shusha, annunciata questa mattina dal presidente Aliyev in un discorso alla nazione, non è stata tuttavia confermata dal ministero della Difesa armeno, che ha parlato di combattimenti ancora in corso. “I combattimenti a Shusha continuano, aspettiamo e abbiamo fiducia nelle nostre truppe”, ha scritto su Facebook il portavoce del ministero della Difesa armeno, Artsrun Hovhannisyan. La conquista di Shusha, se confermata, rappresenterebbe un risultato di rilievo per Baku dal momento che la città riveste un’importanza strategica. La città si trova infatti in una posizione sopraelevata rispetto alla capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert, e dunque a tiro d'artiglieria. Per questo motivo, da Susha gli azerbaigiani possono rendere impossibile la vita agli abitanti della capitale, che già durante la guerra degli anni Novanta vivevano praticamente in trincea. Questa volta, però, per loro sarà più difficile difendersi, dal momento che gli azerbaigiani sono molto meglio armati ed equipaggiati. (segue) (Rum)