Legge Bilancio: Gelmini, FI pronta a votare scostamento da 50 miliardi

- Sulla legge di Bilancio, "se la maggioranza vuole un confronto vero con le opposizioni, Forza Italia è pronta a votare uno scostamento di bilancio da 50 miliardi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera intervenendo ad "Agenda", su SkyTg24. "Che il nuovo scostamento, però, questa volta serva davvero all'economia, che non venga disperso in mille rivoli, ma venga usato in modo intelligente per salvare le tante attività di lavoratori autonomi, di partite Iva, di professionisti, che oggi vedono i sacrifici di una vita messi a repentaglio dalle chiusure e dalla crisi che questo Covid porta con sé", ha aggiunto.(Rin)