Elezioni Usa: Abbas (Anp) si congratula con Biden, restituisca dignità al popolo palestinese

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali Usa. È quanto riferito oggi dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese “Wafa”, secondo cui Abbas ha espresso la speranza di lavorare con Biden e la sua amministrazione per rafforzare le relazioni palestinesi-statunitensi e ottenere “libertà, indipendenza, giustizia e dignità per il popolo palestinese”. In campagna elettorale Biden ha affermato che, in caso di elezione, non avrebbe annullato la decisione del presidente uscente Donald Trump di trasferire l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, ma ha annunciato che avrebbe aperto un consolato degli Stati Uniti a Gerusalemme est. La leadership palestinese “de facto” non ha contatti di alto livello con l'amministrazione Trump dal 2018, quando Washington ha annunciato la decisione di spostare la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme.(Res)