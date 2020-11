Elezioni Usa: al Sisi si congratula con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, si è congratulato ieri sera con il candidato democratico statunitense Joe Biden per aver vinto la corsa presidenziale negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi in un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Il presidente ha affermato in questa occasione che non vedeva l'ora di lavorare e cooperare con il nuovo presidente eletto per rafforzare le relazioni bilaterali strategiche tra Egitto e Stati Uniti per il miglior interesse dei due paesi e della loro gente amichevole", ha detto Radi. (Cae)