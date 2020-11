Covid: ambasciatore Terracciano, serve collaborazione di tutti per distribuzione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il Covid-19 si riuscirà a distribuirlo a tutti gli europei se ci sarà una collaborazione fra tutti i Paesi che ne hanno sviluppato uno. Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, nel corso della tradizionale asta del tartufo di Alba, un tradizionale evento organizzato dalla missione diplomatica a Mosca per promuovere il Made in Italy. “L’Italia è impegnata nello sviluppo del cosiddetto ‘vaccino Oxford’ ma credo che tutti i Paesi che abbiano sviluppato un vaccino con successo dovrebbe avere tutto l‘interesse a condividere i dati scientifici a disposizione e chiedere l’autorizzazione per la distribuzione in Europa all’Ema, in modo che tutti i vaccini possano essere messi a disposizione della popolazione europea. Sinora ciò non è accaduto e c’è stato un certo livello di politicizzazione che mi auguro venga meno e la parola passi agli scienziati”, ha detto Terracciano. (Rum)