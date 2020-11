Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, vogliamo mantenere attenzione viva sul “Made in Italy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l’emergenza provocata dal Covid, l’Italia vuole mantenere viva l’attenzione del pubblico russo sulle eccellenze del nostro Paese. Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, nel corso della tradizionale asta del tartufo di Alba, un tradizionale evento organizzato dalla missione diplomatica per promuovere il Made in Italy. “Ogni anno organizziamo un evento di beneficenza con l’ospedale pediatrico oncologico di Mosca 'Dmitrij Rogachev' e quest’anno l’abbiamo confermato, collegandolo alla grande asta del tartufo di Alba. Vogliamo mantenere l’attenzione del pubblico russo sulle eccellenze italiane, su prodotti come il tartufo, in una chiave necessariamente ridotta nel rispetto delle norme di precauzione dettate dal Covid”, ha detto Terracciano, secondo cui il legame fra Russia e Italia resta forte. “Lo abbiamo visto durante il primo periodo della pandemia, quando i russi mandavano aiuti in Italia, ma un legame che si rafforza perché al di là delle differenze politiche, che pure esistono, nei momenti di difficoltà i popoli si uniscono: il Covid lo sconfiggiamo tutti assieme”, ha detto l’ambasciatore. (Rum)