Covid: M5s, ristori anche a chi non ha chiuso ma ha subito perdite

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera sostengono la proposta del viceministro all'Economia Laura Castelli "di ristorare anche le attività che non sono chiuse ma che hanno comunque subito cali di fatturato. Il Movimento cinque stelle - spiegano in una nota - crede sia giusto fare un ulteriore passo in avanti. Ci sono numerose categorie che stanno subendo questa seconda ondata della pandemia ma che resistono con sacrifici enormi. E' fondamentale rilevare i dati e prendere le misure adeguate in base alle necessità". (Com)