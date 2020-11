Covid: Sala, al momento si deve resistere e rispettare le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento si deve resistere e rispettare le regole". Lo ha scritto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un messaggio su Instagram, pubblicando la foto della strada vicina alla sua casa a Zoagli, in Liguria, dove al momento non può andare a causa delle regole contenute nel dpcm del governo. "Quando imbocco quella strada, ripida e stretta, in cui se due macchine si incrociano sono cavoli, sono sempre, ma veramente sempre, felice - ha detto il primo cittadino descrivendo la foto - Spero che presto ci potrò tornare e che ognuno potrà andare dove vuole". (Rem)