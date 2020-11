Covid: Georgia impone il coprifuoco dalle 5 alle 22 a partire da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Georgia introdurranno il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 locali in tutte le grandi città del Paese a partire da domani, 9 novembre, nel tentativo di frenare la diffusione della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi il vicepremier Maya Tskitishvili in un briefing con la stampa tenuto al termine di una riunione di governo. “Abbiamo deciso che a partire da lunedì gli spostamenti saranno limitati nelle grandi città del Paese dalle 22alle 05. Questo varrà sia per i pedoni che per le auto", ha detto Tskitishvili . La decisione è stata presa a causa del peggioramento della situazione epidemiologica nel Paese. Nella sola giornata di ieri la Georgia ha infatti riportato un nuovo record di 2.775 nuovi casi giornalieri di Covid-19. Dallo scoppio della pandemia nel Paese si sono registrati più di 52 mila casi e 423 vittime. (Rum)