Elezioni Usa: lotta ancora aperta per il controllo del Senato

- Lo scrutinio delle elezioni negli Stati Uniti non ha ancora permesso di stabilire chi avrà la maggioranza al Senato, posizione chiave per capire i margini d'azione del futuro governo. Le previsioni sono leggermente più favorevoli ai Repubblicani, ma non si esclude un pareggio che consegnerebbe al futuro speaker - Kamala Harris, in caso di conferma del risultato delle presidenziali - un ruolo determinante, soprattutto nelle votazioni più calde. Con quattro seggi ancora da assegnare, al momento Repubblicani e Democratici dispongono entrambi di 48 senatori. I media concordano che nessuno dei contendenti potrà aggiudicarsi i due seggi della Georgia, rimandando a un ballottaggio atteso per il 5 gennaio. Il senatore uscente, David Perdue, ha il 49,8 per cento dei favori, ma col passare delle ore ha perso buona parte del vantaggio che aveva sul rivale Jon Ossoff, oggi al 47,9 per cento. Il democratico Rapahel Warnock è al 32,9 per cento di consensi, sette punti in più della Repubblicana Kelly Loeffler. Ma questa, al secondo turno, potrebbe contare sui voti raccolti dal compagno di partito Doug Collins, oggi forte di un 20 per cento. È ancora presto per conoscere il destino degli altri due seggi rimanenti: in Alaska lo spoglio è fermo al 4 novembre, con il 56 per cento delle schede scrutinate: al momento, comunque, il repubblicano Dan Sullivan ha circa 30 punti di vantaggio sullo sfidante Dem, Al Gross. Nella Carolina del Nord, con il 97 per cento delle schede scrutinate, Thom Tillis, Repubblicano, ha il 48,7 per cento dei voti contro il 47 di Cal Cunningham. (Nys)