Roma: Forza Italia, pericolosa centrale piazza Lante, ennesima bugia di Raggi ai romani

- Prosegue la campagna "Roma cambia volto" organizzata dai giovani di Forza Italia. Con il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Leoni Ghergo e con il coordinatore Romano Serino, questa mattina il coordinatore dell’VIII municipio di Forza Italia Paolo Barbato e il coordinatore romano del partito, senatore Maurizio Gasparri hanno partecipato con esponenti del quartiere a un flash mob in piazza Lante Federico Marcello, zona Ardeatina-Tor Marancia. "In questa piazza - si legge in una nota di Forza Italia - si trova una centrale elettrica dell'Acea le cui emissioni costituiscono un pericolo per la popolazione locale. Da anni si registra un incremento di gravi patologie e si chiede la messa in sicurezza o la rimozione di questa centrale. Ma tutti i tentativi sin qui esperiti sono risultati vani. La sindaca Raggi si era recata nella zona ed aveva promesso, nella nell'arco del suo mandato, la messa in sicurezza di questa centrale. Non ha mosso un dito. Forza Italia chiede pubblicamente al Comune di Roma, all’Acea, agli azionisti dell’importante azienda, di assumere iniziative immediate. Il senatore Gasparri ha presentato un'interrogazione parlamentare e con tutta Forza Italia, in primo luogo con i giovani del partito, chiederà fatti. A questo punto bisogna chiamare in causa direttamente l’Acea e i suoi azionisti che si assumono la responsabilità di una presenza che rappresenta un oggettivo pericolo per la salute dei cittadini. Tutto è stato registrato e documentato dal comitato di quartiere e da operatori sanitari del territorio. Questa situazione non è più tollerabile. L’ennesima prova delle bugie dette dalla Raggi ai romani", conclude la nota.(Com)