- Il ministro per la Coesione territoriale e per il Sud, Giuseppe Provenzano, esprime solidarietà al governatore del Veneto, Luca Zaia, per le minacce di morte ricevute. "L'odio e l'intimidazione - scrive su Twitter - non troveranno spazio e non fermeranno il suo lavoro. In questo tempo difficile, le istituzioni democratiche devono restare unite nell’impegno contro il nemico comune. Che si chiama Covid-19". (Rin)