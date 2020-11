Roma: Di Egidio (Iv), netturbini usano camion Ama per traslochi, Raggi intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Netturbini usano i camion di Ama per fare traslochi. E' quanto si legge in una nota del consigliere di Italia viva nel Municipio di Roma VII Luca Di Egidio. "A proposito di società partecipate del Campidoglio al 100 per cento di cui la sindaca Raggi si vanta come esempi di risanamento e di buon funzionamento del pubblico, oggi si apprende dell'incredibile e scandalosa truffa che riguarda Ama ed alcuni operatori che usavano i camion per i traslochi - sostiene Di Egidio -. Invece di dedicarsi alla raccolta dei rifiuti, di cui Roma avrebbe molto bisogno, diversi netturbini utilizzavano i turni di lavoro, stipendiati dai contribuenti romani, per mettersi a servizio di ditte private di traslochi, con i camion aziendali - aggiunge Di Egidio -. I mezzi della raccolta venivano dirottati in altre zone e sfruttati illegalmente come 'svuota cantine'. Cosa aspetta la Raggi ad intervenire e mettere in chiaro che non c'è spazio per queste condotte a Roma? Che figura ci fa la Capitale d'Italia con il resto del mondo?", conclude il consigliere di Italia viva. (Com)