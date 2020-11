© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà all'amico Luca Zaia". Ad esprimerla, anche a nome della giunta regionale della Lombardia, è il presidente Attilio Fontana, in seguito alle minacce che il governatore veneto ha ricevuto via e-mail . "La violenza e gli stupidi - prosegue Fontana - non hanno ragione di esistere nella società civile. Buon lavoro a Luca e a tutti i veneti impegnati nell'emergenza covid-19". (Com)