Governo: Giacomoni (FI), dopo vittoria Biden, Conte chieda a Ue tasse adeguate per giganti web

- Ora che con la vittoria di Biden i democratici governano gli Stati Uniti, "il governo Conte chieda all'Europa di prevedere tasse adeguate per i giganti del web. Non è più accettabile che mentre loro moltiplicano gli utili, anche a causa del lockdown, non paghino le tasse in Italia e al massimo se e quando pagheranno la digital tax dal 2021 pagheranno al massimo il 3 per cento dei ricavi, mentre i negozi di vicinato, le botteghe storiche e in generale le Pmi italiane pagano oltre il 60 per cento e anche per questo sono spesso costrette a chiudere". Lo afferma sui suoi profili social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Ho presentato in tal senso una mozione per chiedere al governo di intervenire subito per modificare la struttura del prelievo verso i giganti del Web, al fine di tutelare le Pmi italiane", conclude. (Rin)