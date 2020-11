Libia: 2 membri del Comitato di dialogo positivi al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri del Comitato del dialogo politico libico, che partecipano ai colloqui per conto della Camera dei Rappresentanti (parlamento di Tobruk), sono risultati positivi al Covid-19 e non potranno prendere parte alla prossima sessione di colloqui. Secondo quanto riportano i media libici, si tratta dei deputati Ali Kashir e Issam Al-Jahani. I due hanno partecipato ai colloqui di Bouznika, in Marocco, ed erano attesi oggi a Tunisi per prendere parte ai colloqui sponsorizzati dalla Missione Onu (Unsmil) che inizieranno domani a Gammarth. Prima di partire dal Marocco alla volta della Tunisia, i due deputati libici si sono sottoposti al tampone e sono risultati positivi. Il parlamento di Tobruk ha inviato Omar Tantouche al loro posto al dialogo che sarà ospitato dalla Tunisia. (Lit)