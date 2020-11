Libia: Urso (Fd'I), rilascio pescatori sia priorità nazionale a "dialogo libico" di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio dei 18 pescatori sequestrati dalle milizie di Haftar "deve diventare una priorità nazionale che il governo deve porre in ogni contesto, coinvolgendo alleati e istituzioni internazionali, perché si tratta di una questione inerente proprio il rispetto della legalità internazionale". Lo chiede in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, capogruppo di Fd'I in commissione Esteri e vicepresidente del Copasir sollecitando "un immediato intervento anche in occasione del 'dialogo libico' che si apre domani a Tunisi con la partecipazione di tutte le fazioni libiche, sotto la regia della missione Unsmil dell’Onu. I nostri pescatori - spiega - sono in ostaggio da oltre due mesi a Bengasi senza che possano avere una reale assistenza legale e il conforto delle proprie famiglie. Una situazione inaccettabile che richiede una forte e non più rinviabile risposta della Comunità internazionale, dell’Unione europea e certamente anche della missione delle Nazioni Unite impegnata in Libia. Il nostro governo intervenga subito, senza infingimenti, con determinazione e chiarezza, impegnando le istituzioni europee e internazionali a porre la questione in ogni contesto e tanto più quando, come a Tunisi, si discute proprio del destino della Libia e quindi del ripristino della legalità". (Rin)