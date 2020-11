Sicurezza: ministero Giustizia, Polizia penitenziaria cattura evaso da carcere Massa Marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una fuga durata 48 ore, è stato catturato questa mattina il detenuto evaso nella giornata di venerdì dal carcere di Massa Marittima. L’uomo, condannato a 3 anni e 10 mesi per furto e falso, è stato rintracciato dal reparto di Polizia penitenziaria di Massa, coordinato dal Nic (Nucleo investigativo centrale). Lo riferisce una nota del ministero della Giustizia. Immediatamente il Reparto dell’istituto aveva attivato le ricerche sul territorio con la collaborazione dei Carabinieri. Nella giornata di sabato, con l'intervento del Nucleo investigativo centrale e le attività sul posto della dipendente articolazione investigativa regionale della Toscana, le ricerche si sono svolte in una cornice di indagine specialistica, la cui direzione è stata assunta dalla procura di Grosseto. (segue) (Com)