Roma: lotta allo spaccio, 12 arresti e sequestri di droga e denaro in ultima settimana (6)

- Gli agenti del XIV distretto Primavalle hanno arrestato una 42enne romana, colta in flagranza mentre cedeva sostanza stupefacente all'interno di un ristorante in via Pietro Gasparri in cui era lavorava. Sottoposta a perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di 1,8 grammi di cocaina e 405 euro in contanti. Inoltre la perquisizione presso l'abitazione della donna ha permesso di rinvenire in camera da letto 19 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Mentre i due acquirenti sono stati trovati in possesso di 0,6 e 2,1 grammi di cocaina. (segue) (Rer)