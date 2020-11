Roma: lotta allo spaccio, 12 arresti e sequestri di droga e denaro in ultima settimana (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato Esquilino hanno arrestato un nigeriano di 26 anni colto in flagranza mentre cedeva della sostanza stupefacente in via Filippo Turati. Gli agenti che hanno assistito alla cessione di stupefacente sono intervenuti e con non poca fatica hanno bloccato l'uomo che nel tentativo di darsi alla fuga li ha strattonati senza però riuscirci. L'acquirente, fuggito in direzione della stazione Termini, è riuscito invece a far perdere le proprie tracce. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 2,7 grammi di eroina, 6,5 grammi di hashish nonché la somma di 35 euro in contanti provento dell'attività illecita. Infine, durante un servizio dedicato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti del commissariato Porta Pia, transitando in via Palmiro Togliatti, hanno notato un uomo dal fare sospetto alla fermata della linea Atac. Poco dopo l'arrivo dell'autobus è sceso un cittadino gambiano di 25 anni che è stato colto mentre gli vendeva 0,6 grammi di eroina. L'uomo, trovato inoltre in possesso di 435 euro in contanti, è stato bloccato e arrestato. (Rer)