- La regione Lombardia, che nei giorni scorsi "ha fatto qualche polemica, ieri ha avuto undicimila e cinquecento casi sui trentanovemila complessivi, quindi il 28 per cento. Lavorare un po' di più e fare un po' meno polemica non guasta". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, il viceministro all’Interno Matteo Mauri. "Basterebbe guardare i dati delle infezioni per finire ogni tipo di polemica", ha aggiunto.(Rin)