Covid: Mauri, in Calabria zona rossa a tutela cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggior parte delle polemiche sono fatte in maniera strumentale, quelle della Calabria sono tra queste. Non conta solo il numero delle persone positive negli ultimi giorni ma tutto il sistema". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, il viceministro all’Interno Matteo Mauri. "Quando si dice che si sono valutati ventuno parametri più l’Rt si intende proprio che si è valutata la capacità di fare tracciamento, la capacità di fare tamponi, i tempi con cui vengono fatti i tamponi, la disponibilità delle terapie intensive, subintensive e degli altri posti letto. In tutti questi parametri la Calabria è una di quelle messe peggio se non quella messa peggio - ha spiegato Mauri - e di conseguenza è per tutelare i cittadini calabresi che si è fatta questa norma così stringente, perché il rischio è che il sistema sanitario calabrese se la curva inizia a salire non è in grado di gestirla". (Rin)