Bolivia: il Paese volta pagina, Luis Arce giura oggi come nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Arce e David Choquenhuanca saranno da oggi ufficialmente presidente e vicepresidente della Bolivia. I due esponenti del Movimento per il socialismo (Mas), già figure di primo piano nei governi dell'ex presidente Evo Morales, "prenderanno servizio" al termine della lunga cerimonia di insediamento che si svolgerà tra le aule del parlamento e la Casa Grande del Pueblo. Alla giornata, che dovrebbe mettere definitivamente fine alla crisi politica aperta con le voci di frode alle elezioni presidenziali dell'ottobre 2019, parteciperanno diverse delegazioni internazionali, anche se paiono escluse le presenze ritenute più "scottanti": assenti, tra gli altri, tanto il presidente del Venezuela Nicolas Maduro quanto Jeanine Anez, presidente del governo ad interim che ha traghettato la Bolivia alle urne. La nuova pagina politica si apre in un Paese che non ha però dimenticato le tensioni degli ultimi mesi. Nei giorni scorsi i dirigenti del Mas hanno denunciato l'attacco "con dinamite" a una loro sede a La Paz, mentre il Comitato civico di Santa Cruz - lo stesso che a fine dello scorso anno era sceso in piazza per costringere Morales alla fuga - torna a denunciare, anche con blocchi stradali, presunte irregolarità nel voto del 20 ottobre. (segue) (Brb)