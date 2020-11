Bolivia: il Paese volta pagina, Luis Arce giura oggi come nuovo presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà la presidente uscente, Anez, che venerdì ha lasciato ufficialmente l'incarico e abbandonato La Paz per fare ritorno alla sua terra natale di Trinidad. Non una sorpresa, visti i toni aspri del confronto con l'esecutivo entrante. E non ci sarà neanche Evo Morales, che però prepara un ritorno in grande stile nel paese. Il "cocalero" attraverserà domani la frontiera argentina per iniziare un "pellegrinaggio" che dovrebbe chiudersi l'11 novembre a Chimoré, la città da cui, esattamente un anno prima, era partito per i Messico - su pressione delle Forze armate - lasciando il paese in un clima di forte tensione. La decisione di Morales ha reso inutile il braccio di ferro tra Longaric, che riteneva la sua presenza alla cerimonia una possibile causa di tensioni e la ex presidente del parlamento, Eva Copa, che avrebbe voluto il leader del suo stesso partito all'evento. In attesa di vedere quale ruolo giocherà nel futuro del paese, il rimpatrio di Evo - dal punto di vista scenografico - farà sicuramente più rumore. (segue) (Brb)