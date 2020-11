Bolivia: il Paese volta pagina, Luis Arce giura oggi come nuovo presidente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese che al momento appare sostanzialmente tranquillo non mancano, come detto, alcuni motivi di tensione. A inizio settimana il Mas denunciava l'attentato scagliato contro una sede del partito adibita a regia della campagna elettorale. I giorni successivi al voto sono stati inoltre contrassegnati dalle proteste che le future opposizioni hanno fatto per una modifica in extremis dei regolamenti parlamentari: per leggi su alcuni temi ritenuti importati cade il vincolo della maggioranza dei due terzi, proprio mentre il Mas - nella nuova legislatura - perderà il grosso della sua rappresentanza, pur conservando il controllo delle due camere. E nella operosa città di Santa Cruz, da sempre roccaforte della borghesia più ostile ai governi Morales, sono tornate in scena le proteste del "Comitato civico", contro presunte frodi consumate alle urne. Gli stessi motivi lanciati dal loro leader, Luis Camacho, un anno fa. Con il ritorno del Mas al potere, infine, si è assistito a un repentino cambio della scena giudiziaria. In pochi giorni sono stati azzerati gli ordini di arresto comminati in precedenza Moreles e suoi ex ministri, accusati di aver ordito le trame sovversive e "terroristiche" che avevano gettato il paese nel caos lo scorso autunno. Di contro, sono scattate le indagini su ministri dell'esecutivo ad interim, accusati - tra le altre cose - di peculato negli acquisti di materiale usato per reprimere gli stessi scontri. (segue) (Brb)