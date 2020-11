Bolivia: il Paese volta pagina, Luis Arce giura oggi come nuovo presidente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rompendo la tradizione portata avanti da Morales, non ci sarà l'evento parallelo della cerimonia "ancestrale" nella località di Tiwanaku. Un appuntamento che i rappresentanti delle comunità indigene erano pronti a rinnovare, con il tradizionale lancio della foglia di cocaina fatto per indicare la direzione che dovrà prendere il governo. Un evento che le "oltre 36 etnie" del paese attendevano anche per "ripulire" il paese da tutte le negatività accumulate negli ultimi mesi. La giornata si aprirà con l'arrivo delle delegazioni ufficiali nelle aule dell'Assemblea legislativa plurinazionale (Alp), alle 9 della mattina (le 14 circa in Italia). Mezz'ora dopo sarà la volta dei presidenti e delle rispettive scorte di sicurezza. Presidente e vicepresidente eletto dovrebbero fare il loro ingresso alle 10, le 15 da noi, per poter iniziare il vero e proprio passaggio di consegne 40 minuti dopo. Alle 12.35 la coppia presidenziale è attesa all'ingresso della Casa Grande del Popoplo, un segnale questo che rivela continuità col recente passato: si tratta del palazzo che Morales ha fatto costruire e scelto come sede dell'esecutivo durante il suo ultimo mandato, in sostituzione dello storico e non lontano "Palacio Quemado". Una scelta che Evo aveva giustificato con la necessità di accorpare tutti i ministeri per garantire risparmi alle casse pubbliche. (segue) (Brb)