Bolivia: il Paese volta pagina, Luis Arce giura oggi come nuovo presidente (7)

Luis Arce Catacora è nato a La Paz il 28 settembre del 1963. Laureato in Economia all'università Mayor de San Andres (Umsa), Arce ha ottenuto un master in Scienze economiche all'Università di Warwick, in Inghilterra, paese che lo ha ospitato tra il 1996 e il 1997. Dal 1987 al 2006 ha lavorato all'interno della Banca centrale della Bolivia. Il nuovo presidente è stato ministro delle Finanze della Bolivia in due occasioni: dal gennaio del 2006 al giugno del 2017 e dal gennaio a novembre del 2019. La vittoria di Arce è stata certificata venerdì 23 ottobre dal Tse al termine dello scrutinio integrale del voto. Il ministro delle Finanze dell'ex presidente Morales è risultato votato dal 55,1 per cento degli elettori, pari a 3.393.978 voti totali. Al secondo posto si conferma il candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, con il 28,8 per cento dei consensi (1.775.943 voti), seguito dal leader civico conservatore Luis Camacho, candidato dal partito Crediamo (Creemos), con il 14,00 per cento dei consensi (862.184). Il dettato costituzionale assegna la vittoria al primo turno se si supera la soglia del 40 per cento, con uno scarto sul secondo concorrente superiore al 10 per cento dei voti, o in caso si ottenga il 50 per cento più uno dei voti.