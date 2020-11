Nagorno-Karabakh: ministero della Difesa di Erevan, combattimenti a Shusha ancora in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattimenti nella città strategica di Shusha, nell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, sono ancora in corso. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero della Difesa armeno, Artsrun Hovhannisyan. “I combattimenti a Shusha continuano, aspettiamo e abbiamo fiducia nelle nostre truppe”, ha scritto Hovhannisyan su Facebook. All'inizio della giornata il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev aveva annunciato la conquista di Shusha da parte delle forze armate azerbaigiane. La conquista della città, se confermata, rappresenterebbe un risultato di rilievo per Baku dal momento che la città riveste un’importanza strategica. La città si trova infatti in una posizione sopraelevata rispetto alla capitale dell’autoproclamata repubblica, Stepanakert, e dunque a tiro d'artiglieria. Per questo motivo, da Susha gli azerbaigiani possono rendere impossibile la vita agli abitanti della capitale, che già durante la guerra degli anni Novanta vivevano praticamente in trincea. Questa volta, però, per loro sarà più difficile difendersi, dal momento che gli azerbaigiani sono molto meglio armati ed equipaggiati. La città, che gli azerbaigiani considerano il cuore della loro cultura nella regione, ricopre inoltre un ruolo importante dal punto di vista simbolico, visto che fu teatro di una delle più importanti battaglie nel corso della guerra degli anni Novanta, al punto da influenzarne significativamente l'esito finale, e fu considerata la prima significativa vittoria militare delle forze armene. (segue) (Rum)