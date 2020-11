Nagorno-Karabakh: ministero della Difesa di Erevan, combattimenti a Shusha ancora in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, nel tentativo di trovare una soluzione politica al conflitto nel Nagorno-Karabakh, il presidente russo Vladimir Putin aveva avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan per informarlo sui suoi contatti avuti nei giorni scorsi con i leader di Azerbaigian e Armenia. “(I due presidenti) si sono concentrati sulla situazione nella zona del conflitto del Nagorno-Karabakh. Il presidente russo ha informato la sua controparte turca di una serie di contatti telefonici avuti con i leader di Azerbaigian e Armenia volti ad individuare opzioni per la cessazione delle ostilità al più presto possibile e per trovare una soluzione politica e diplomatica. È stata confermata la disponibilità reciproca a cooperare per raggiungere una soluzione pacifica del conflitto”, riferisce il Cremlino in una nota. In precedenza la presidenza turca aveva affermato che Erdogan avrebbe insistito affinché Erevan fosse convinta a sedersi al tavolo dei negoziati dal momento che una soluzione permanente al conflitto rappresenta un fattore chiave per la stabilità nella regione. I colloqui seguono quelli avvenuti l'1 e il 2 novembre scorsi tra Putin con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. Lo scorso 27 settembre sono scoppiati nuovi scontri tra Azerbaigian e Armenia nell’area dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, già teatro di conflitto nell'estate del 2014, nell'aprile 2016 e lo scorso luglio. (Rum)