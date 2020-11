Libia: esponente Fratelli musulmani Abdel Aziz critica visita Bashagha al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputato del partito di Giustizia e Costruzione, braccio politico dei Fratelli musulmani, nel Congresso generale libico, Mahmoud Abdel Aziz, ha duramente criticato la visita del ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, in Egitto. Parlando all'emittente televisiva libica "Tanasah" con sede in Turchia, che fa capo all'ex muftì libico al Sadiq al Ghariani, Abdel Aziz ha affermato che "la visita di Bashagha in Egitto serve solo a promuoversi. Bashagha non è andato in Egitto perché è un paese importante dove potrebbe concludere accordi, piuttosto, dice all'Egitto, sostienimi come primo ministro. Se l'Egitto dovesse sostenerlo il popolo libico, avrà solo rimpianti". Il leader della Fratellanza ha descritto il forum del dialogo politico, previsto per domani, lunedì, a Tunisi, come "un incontro di consolazione" che non coinvolgerà gli invitati al dialogo. (Lit)