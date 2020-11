Bielorussia: protesta non autorizzata, una decina di arresti a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decina di persone sono state arrestate oggi nella capitale bielorussa, Minsk, per aver partecipato a una protesta antigovernativa non autorizzata. Lo ha riferito all’agenzia “Sputnik” un portavoce della polizia cittadina, Natalja Ganusevich. Le forze di sicurezza hanno effettuato arresti mirati nell'area di piazza della Libertà, nel centro di Minsk, dove i sostenitori dell'opposizione stavano progettando di tenere una manifestazione. Nel corso della giornata sono previste altre manifestazioni di protesta a Minsk e in altre città del Paese. Ieri più di 40 persone sono state arrestate a Minsk per aver preso parte alla cosiddetta marcia dei medici indetta per protestare contro il risultato delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso. Lo riferisce in una nota il Centro per i diritti umani di Viasna, secondo cui le forze dell'ordine hanno arrestato 42 persone che hanno preso parte alla protesta non autorizzata. Un’altra manifestazione di sole donne è stata indetta sempre a Minsk e anche in questo caso ci sono stati degli arresti. La Bielorussia è entrata in una prolungata crisi politica dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto vinte dal presidente in carica Alexander Lukashenko. L'opposizione non ha riconosciuto i risultati, riconoscendo la candidata Svetlana Tikhanovskaya come la vera vincitrice.(Rum)