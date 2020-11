Mes: Gelmini (FI), governo incomprensibile, risorse Ue per sanità servivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha affermato: "Noi non vogliamo aumentare il grado di tensione che c'è nel Paese, ma siamo molto preoccupati per la crisi sanitaria che stiamo affrontando e per la salute dei cittadini". Nel suo intervento a "Agenda", su SkyTg24, la parlamentare azzurra ha aggiunto: "Siamo preoccupati, allo stesso tempo, per la condizione degli ospedali, dei pronto soccorso, la situazione è molto difficile. E proprio per questo non comprendiamo perché il governo non abbia voluto utilizzare il Mes. Stiamo parlando di 37 miliardi di euro che l'Europa avrebbe messo a disposizione per il nostro Paese a tassi bassissimi: soldi - ha concluso - che potevano essere interamente investiti per la sanità". (Rin)