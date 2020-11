Milano: furto con strappo in via Orlando, arrestato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 31enne, cittadino marocchino con precedenti e irregolare sul territorio, è stato arrestato ieri sera per un furto con strappo alle 20.25 in via Orlando a Milano. La vittima, una donna di 63 anni, era in compagnia del marito durante una passeggiata quando l'uomo si è avvicinato strappandole il telefono cellulare dalle mani per poi scappare. I due coniugi hanno chiamato il 112 e fornito una descrizione sommaria dell'uomo e, dopo una breve ricerca, è stato rintracciato dalla volante in via De Andrè, dove è stato arrestato. (Rem)