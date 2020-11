Elezioni Usa: Bonino (+Europa), auguri a Harris, vicepresidente in tempi complicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kamala Harris sarà la prossima vicepresidente degli Stati Uniti d’America, la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti d’America. Lo ricorda su Facebook la senatrice di +Europa Emma Bonino. "La attendono responsabilità enormi. Voglio dire - spiega - che sono felice per lei, per gli americani, ma anche per tutti noi. La sua storia, la sua forza di volontà, il suo talento e la sua determinazione sono un esempio, e il traguardo che ha raggiunto è un vero punto di partenza: 'Sono la prima - ha detto nel suo discorso - non sarò l’ultima'. La storia procede a strappi, a volte si inceppa per un po', come negli ultimi quattro anni, ma la direzione in cui si muove è comunque quella di una sempre maggiore inclusione, apertura, rispetto per i diritti di tutti e di tutte. Le auguro il meglio - conclude Bonino - perché è una donna, ma soprattutto perché è vicepresidente della più importante democrazia del mondo in tempi complicati". (Rin)