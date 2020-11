Elezioni Usa: Pinotti (Pd), da Harris straordinario intervento di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Partito democratico, Roberta Pinotti, parla di "uno straordinario intervento di vittoria, quello di Kamala Harris". Su Facebook l'ex ministra della Difesa poi osserva: "A cent’anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne negli Stati Uniti, la sua nomina a vicepresidente è un’altra grande conquista per la democrazia e per le donne nel mondo. Il suo messaggio, molto emozionante, dà speranza alle nuove generazioni, ricordando che ogni donna ha il potere di cambiare la storia e vedere realizzati i propri sogni". Harris "ha voluto ricordare la strada che ha portato ad eleggere la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti. I sacrifici, le battaglie, la determinazione, la capacità di vedere cioè che sarà a prescindere da quello che è stato, di tutte coloro che hanno permesso che questo si realizzasse. Ha ricordato, inoltre, che la democrazia è un bene da coltivare, e non va mai data per scontata. Grazie e buon lavoro vicepresidente Harris", conclude Pinotti. (Rin)