Elezioni Usa: Netanyahu si congratula con Biden, “grande amico di Israele”

- Il primo ministro israeliano Benjiamin Netanyahu si è congratulato con Joe Biden e la sua vice Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi. “Congratulazioni a Joe Biden e a Kamala Harris. Joe, vantiamo una lunga e calorosa relazione personale da quasi 40 anni e ti conosco come un grande amico di Israele. Non vedo l'ora di lavorare con entrambi per rafforzare ulteriormente lo speciale alleanza tra Stati Uniti e Israele”, ha scritto Netanyahu su Twitter.(Res)